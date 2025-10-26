FC Inter 1908
De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo”

De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo” - immagine 1
Il calciatore di proprietà dell'Inter realizza la prima rete tra i 'grandi' con il gol in Padova-Juve Stabia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Giornata speciale per Giacomo De Pieri. In occasione della sfida tra Padova e Juve Stabia, il calciatore di proprietà dell’Inter ha realizzato la sua prima rete in Serie B.

Protagonista con la Primavera nerazzurra nella passata stagione con 9 gol in 32 gare, il classe 2006 aveva esordito in Champions League.

De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo”- immagine 2

De Pieri ha realizzato il tap-in vincente nel pari per 2-2 tra il Padova e i campani allo stadio Euganeo.

Dopo la gara, De Pieri ha commentato in conferenza stampa la rete:

“Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto. Il gol? Lo cercavo da tempo. Prima di tutto voglio aiutare la squadra, questo è ciò che conta”.

De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo”- immagine 3

Poi ha concluso.

“Il mister ci chiede di riempire l’area. In quella situazione mi sentivo nel posto giusto. C’è competizione sana tra gli attaccanti, ma ci rispettiamo molto. Sono felice di aver scelto la Juve Stabia”.

