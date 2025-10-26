De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo”

De Pieri ha realizzato il tap-in vincente nel pari per 2-2 tra il Padova e i campani allo stadio Euganeo.
Dopo la gara, De Pieri ha commentato in conferenza stampa la rete:
“Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto. Il gol? Lo cercavo da tempo. Prima di tutto voglio aiutare la squadra, questo è ciò che conta”.
Poi ha concluso.
“Il mister ci chiede di riempire l’area. In quella situazione mi sentivo nel posto giusto. C’è competizione sana tra gli attaccanti, ma ci rispettiamo molto. Sono felice di aver scelto la Juve Stabia”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA