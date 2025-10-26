De Pieri si sblocca, primo gol tra i professionisti: “Lo cercavo da tempo”

De Pieri ha realizzato il tap-in vincente nel pari per 2-2 tra il Padova e i campani allo stadio Euganeo.

Dopo la gara, De Pieri ha commentato in conferenza stampa la rete:

“Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto. Il gol? Lo cercavo da tempo. Prima di tutto voglio aiutare la squadra, questo è ciò che conta”.