Alfredo Pedullà si è complimentato con Chivu per le sue parole post partita mentre ha da ridire sul comportamento di Conte

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 22:16)

Intervenuto sul suo account Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Napoli-Inter, facendo i complimenti alla reazione di Chivu:

"Napoli-Inter ha detto cose inconfutabili: la prima è che da noi vige un caos incredibile, c'è un arbitro che non è capace di vedere azioni in diretta e lavora in differita. I moviolisti hanno 6-7 versioni diverse e questo conferma come sia impossibile capire certe cose. Il rigore è uno di quelli che, molto chiaramente, Rocchi dice che non si danno.

Marotta ha espresso le sue idee con civiltà e che il risultato è legittimo. Conte lo ritengo un grande allenatore ma commette errori anche comportamentali, la lite con Lautaro non si può vedere, non può starci. E poi nelle interviste si legge il messaggio, si dice di mandare un SMS… Ma in campo deve esserci un atteggiamento normale, hanno sbagliato tutti e due ma l'allenatore spesso è un educatore e non può cascare in certe trappole, fermo restando che hanno sbagliato entrambi, che è partito da Lautaro e che c'erano pregressi.

Da questa partita abbiamo capito che non abbiamo una linea guida, ogni partita sarà diversa, gli arbitri spesso non sono all'altezza e la miglior figura l'ha fatta Chivu nel post partita. Durante la partita ha fatto scelte che non avrebbe dovuto fare, dopo la partita ha dato una bella lezione: siamo noi quelli che ci portiamo discorsi avanti per 48 ore, lui ha detto che non lo farà mai.

Ci ha dato una bella lezione, anche lui avrebbe potuto attaccarsi agli episodi. Mi sarebbe piaciuto se qualcuno gli avesse chiesto dei cambi a centrocampo, del perché abbia messo Zielinski che per me è tecnicamente inadeguato, del perché Frattesi giochi così poco. La figura migliore in campo l'ha fatta il Napoli, fuori dal campo Chivu, non ha cavalcato l'onda e non ha cercato alibi. Non faccio la morale ma mi aspetto che certi comportamenti in campo non si ripetano, in campo bisogna dare l'esempio, poi si deve leggere l'SMS"