FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Ruggeri drastico: “Come flemma, postura e fisicità Luis Henrique mi ricorda…”

ultimora

Inter, Ruggeri drastico: “Come flemma, postura e fisicità Luis Henrique mi ricorda…”

L'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

20 minuti insipidi per Luis Henrique in Napoli-Inter: l'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli.

Inter, Ruggeri drastico: “Come flemma, postura e fisicità Luis Henrique mi ricorda…”- immagine 1
Getty Images

E Enrico Ruggeri, noto cantante e tifoso dell'Inter, ha espresso un giudizio drastico sull'ex Marsiglia sul suo canale X: "Luis Enrique come postura, fisicità, flemma, mi riporta ai fasti di Vampeta".

Leggi anche
Real-Barcellona, Xabi Alonso carica i blancos: “Siamo pronti”. Vice Flick su...
Ferrara: “Rigore Napoli? A parti invertite Inter avrebbe contestato? Magari mi esprimo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA