20 minuti insipidi per Luis Henrique in Napoli-Inter: l'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli.
L'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli
E Enrico Ruggeri, noto cantante e tifoso dell'Inter, ha espresso un giudizio drastico sull'ex Marsiglia sul suo canale X: "Luis Enrique come postura, fisicità, flemma, mi riporta ai fasti di Vampeta".
