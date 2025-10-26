L'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli

20 minuti insipidi per Luis Henrique in Napoli-Inter : l'esterno brasiliano è subentrato a Dumfries al 73' del secondo tempo ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli.

E Enrico Ruggeri, noto cantante e tifoso dell'Inter, ha espresso un giudizio drastico sull'ex Marsiglia sul suo canale X: "Luis Enrique come postura, fisicità, flemma, mi riporta ai fasti di Vampeta".