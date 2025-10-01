In estate non si sono contate le richieste di prestito arrivate in viale della Liberazione: mezza Serie B, qualche club di Serie A, qualcun altro dall'estero. C'era la fila per il talentino veneto, che alla fine ha scelto di non sposare il progetto Inter U23 e di mettersi alla prova con il campionato cadetto, accettando la proposta della Juve Stabia. Una scelta che, al momento, non so sta rivelando particolarmente fortunata.

A fine luglio ecco l'annuncio: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo". Una società ambiziosa, reduce da un entusiasmante quinto posto da neo promossa in Serie B e conseguenti playoff, con un allenatore emergente e abituato a lavorare con i giovani come Ignazio Abate. Insomma, gli ingredienti per far bene sembravano esserci tutti. E l'inizio di questa avventura è stato sicuramente positivo: in campo del finale del primo turno di Coppa Italia, titolare nella prima giornata di campionato. Poi, dopo la manciata di minuti giocati nella gara successiva, il nulla: quattro partite, quattro panchine. Il bilancio dopo un mese e mezzo non può di certo essere soddisfacente: solo 87 minuti disputati su un totale di 630, zero negli ultimi 360.

Tra Inter U23 e futuro

Tutto questo proprio mentre l'Inter U23 sembra aver ingranato la marcia giusta, con quattro vittorie consecutive e tanti ragazzi che stanno dimostrando con continuità il loro valore. La domanda, ad oggi, sorge spontanea: non era meglio per De Pieri rimanere a Milano e non saltare lo step della Serie C? Di sicuro è ancora troppo presto per dare una risposta definitiva: il talentuoso classe 2006 sta benissimo a Castellammare di Stabia, e continuerà a provare a far cambiare idea ad Abate. Quel che è certo è che a gennaio la situazione verrà valutata con attenzione, e che nessuno tra i dirigenti nerazzurri ha il benchè minimo dubbio sulle qualità del giocatore. Che, probabilmente, si aspettava un settembre molto diverso.