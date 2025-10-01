La prima parte del 2025 ha rappresentato senza ombra di dubbio un periodo magico per Giacomo De Pieri, i mesi migliori della sua ancor giovanissima carriera calcistica: l'esordio in Prima Squadra nei minuti finali del match di Champions League contro il Monaco, il rinnovo di contratto con l'Inter fino al giugno 2029, la vittoria del campionato Primavera da protagonista assoluto, la partenza per il Mondiale per Club negli Stati Uniti, i premi individuali e l'attenzione dei media. Il tutto a 18 anni appena compiuti.
De Pieri, ennesima panchina con la Juve Stabia. Ma non era meglio restare con l’Inter U23?
In estate non si sono contate le richieste di prestito arrivate in viale della Liberazione: mezza Serie B, qualche club di Serie A, qualcun altro dall'estero. C'era la fila per il talentino veneto, che alla fine ha scelto di non sposare il progetto Inter U23 e di mettersi alla prova con il campionato cadetto, accettando la proposta della Juve Stabia. Una scelta che, al momento, non so sta rivelando particolarmente fortunata.
Scelta per il momento non fortunata—
A fine luglio ecco l'annuncio: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L'attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo". Una società ambiziosa, reduce da un entusiasmante quinto posto da neo promossa in Serie B e conseguenti playoff, con un allenatore emergente e abituato a lavorare con i giovani come Ignazio Abate. Insomma, gli ingredienti per far bene sembravano esserci tutti. E l'inizio di questa avventura è stato sicuramente positivo: in campo del finale del primo turno di Coppa Italia, titolare nella prima giornata di campionato. Poi, dopo la manciata di minuti giocati nella gara successiva, il nulla: quattro partite, quattro panchine. Il bilancio dopo un mese e mezzo non può di certo essere soddisfacente: solo 87 minuti disputati su un totale di 630, zero negli ultimi 360.
Tra Inter U23 e futuro—
Tutto questo proprio mentre l'Inter U23 sembra aver ingranato la marcia giusta, con quattro vittorie consecutive e tanti ragazzi che stanno dimostrando con continuità il loro valore. La domanda, ad oggi, sorge spontanea: non era meglio per De Pieri rimanere a Milano e non saltare lo step della Serie C? Di sicuro è ancora troppo presto per dare una risposta definitiva: il talentuoso classe 2006 sta benissimo a Castellammare di Stabia, e continuerà a provare a far cambiare idea ad Abate. Quel che è certo è che a gennaio la situazione verrà valutata con attenzione, e che nessuno tra i dirigenti nerazzurri ha il benchè minimo dubbio sulle qualità del giocatore. Che, probabilmente, si aspettava un settembre molto diverso.
