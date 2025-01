Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Inter-Atalanta, Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. "Ambizioni? Migliorare il 2024 che non sarà facile perché è stato un anno meraviglioso dove abbiamo vinto il primo trofeo dopo tanti anni. Siamo convinti che la nostra squadra possa migliorare, siamo riusciti a stupire di nuovo all'inizio della stagione. Domani affrontiamo la squadra più forte, è la favorita in assoluto. Ha dimostrato negli ultimi anni di essere la più forte. La finale è sempre una gara a sé".

"Per noi è importante misurarci con l'Inter, ci abbiamo giocato a inizio stagione e ci hanno massacrato. Vogliamo migliorare e vedere se siamo migliorati e avvicinati al loro livello. Domani sarà importante dimostrare di essere più o meno allo stesso livello. Dobbiamo migliorare sopratutto l'inizio di partita, perché quasi sempre contro l'Inter becchiamo troppo presto il gol, andiamo in difficoltà perché proviamo ad attaccare lasciando gli spazi e loro sono veramente molto forti in questo. All'inizio della stagione avevamo difficoltà in difesa, adesso siamo cresciuti. Sarà una partita interessante, dovremo rispettarli, ma siamo convinti della nostra qualità".