SI: “Ausilio? Ha chiuso una trattativa che in caso di addio sarebbe la sua grande eredità”

"Vada come vada, potrebbe rappresentare una delle più belle eredità che lascerebbe in dote Piero Ausilio qualora dovesse realmente decidere, come abbiamo raccontato in esclusiva dalla prima settimana di questo mese, di sposare un progetto sportivo infinitamente remunerativo come quello dell’Al Hilal. Staremo a vedere, ma dopo che sarà finita la sessione di mercato. Già perché mai come in questo caso i nerazzurri vivono in sospeso tra la consapevolezza di avere rafforzato nella struttura una rosa che è la stessa che la scorsa stagione di era meritata il ruolo di vicecampione sia d’Italia che d’Europa, aggiungendo un potenziale titolare come Sucic appunto e delle alternative vere e finalmente degne di questo ruolo nel reparto avanzato".