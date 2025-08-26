Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha esaltato la prestazione di Petar Sucic nel suo esordio a San Siro con la maglia dell'Inter, sottolineando l'operazione di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, che tra l'altro potrebbe lasciare il club a fine sessione di mercato:
SI: “Ausilio? Ha chiuso una trattativa che in caso di addio sarebbe la sua grande eredità”
"Vada come vada, potrebbe rappresentare una delle più belle eredità che lascerebbe in dote Piero Ausilio qualora dovesse realmente decidere, come abbiamo raccontato in esclusiva dalla prima settimana di questo mese, di sposare un progetto sportivo infinitamente remunerativo come quello dell’Al Hilal. Staremo a vedere, ma dopo che sarà finita la sessione di mercato. Già perché mai come in questo caso i nerazzurri vivono in sospeso tra la consapevolezza di avere rafforzato nella struttura una rosa che è la stessa che la scorsa stagione di era meritata il ruolo di vicecampione sia d’Italia che d’Europa, aggiungendo un potenziale titolare come Sucic appunto e delle alternative vere e finalmente degne di questo ruolo nel reparto avanzato".
"Considerazioni che potrebbero spingere a non toccare nulla e mettere da parte il budget in disavanzo per quando sarà realmente necessaria una rivoluzione, o che al contrario potrebbero solleticare il palato del management rispetto alla prospettiva di mettere a segno almeno un colpo che possa spostare gli equilibri nell’ultima settimana di mercato".
(Fonte: Sportitalia)
