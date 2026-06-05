"Dagli arbitri ci aspettiamo livelli di performance sempre crescenti, il livello dei nostri è già alto, sono una generazione di giovani di cui sentiremo parlare in positivo, a livello europeo ce li invidiano tutti, dobbiamo evitare polemiche sterili e pensare di aiutare questi ragazzi, ma soprattutto dobbiamo chiedergli di avere un arbitraggio più europeo, con minori interruzioni, di far giocare di più, intervenire di più se le panchine si comportano in modo scorretto: quindi dare più più spazio allo spettacolo e al gioco, chiediamo di essere messi in condizione di far giocare di più i ragazzi e di alzare quello che è il minutaggio effettivo all'interno di una gara".

L'ad delle Lega Serie A ha poi aggiunto: "Siamo il campionato che più spende al mondo per dare tecnologia al servizio degli arbitri, siamo l'unico campionato al mondo che registra tutto in ogni circostanza per cui non ci sono rischi di nessun tipo. Dobbiamo cercare tutti di essere meno polemici e di goderci la parte positiva e non necessariamente quella che appassiona sempre e solo i presunti influencer che vivono di offese e sospetti".