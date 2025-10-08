"Se lo spagnolo non desse le certezze attese? Al di là della fiducia che non è venuta meno, è un’eventualità che non può essere trascurata. Dovesse concretizzarsi uno scenario del genere, l’Inter dovrà muoversi su un nuovo portiere. A oggi, un vero e proprio candidato non può essere identificato".

"Qualche rumor, però, comincia a circolare. L’ultimo rimbalza dalla Germania (da “Sky Dutschland” in particolare) e riguarda Noah Atubolu, 23enne estremo difensore del Friburgo, specialista nel parare i rigori e appena convocato nella nazionale maggiore tedesca. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma ha anche una clausola rescissoria che si aggirerebbe sui 15-16 milioni: non un prezzo esorbitante, evidentemente. E, infatti, anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe messo sulle sue tracce".