La stagione è appena iniziata, ma in casa Inter si guarda già al futuro. In particolare al futuro della porta nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, se Josep Martinez non desse le certezze attese, si guarderebbe altrove.
Martinez, un’eventualità non può essere trascurata. C’è questo nome se l’Inter dovesse…
"Se lo spagnolo non desse le certezze attese? Al di là della fiducia che non è venuta meno, è un’eventualità che non può essere trascurata. Dovesse concretizzarsi uno scenario del genere, l’Inter dovrà muoversi su un nuovo portiere. A oggi, un vero e proprio candidato non può essere identificato".
"Qualche rumor, però, comincia a circolare. L’ultimo rimbalza dalla Germania (da “Sky Dutschland” in particolare) e riguarda Noah Atubolu, 23enne estremo difensore del Friburgo, specialista nel parare i rigori e appena convocato nella nazionale maggiore tedesca. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma ha anche una clausola rescissoria che si aggirerebbe sui 15-16 milioni: non un prezzo esorbitante, evidentemente. E, infatti, anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe messo sulle sue tracce".
