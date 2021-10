De Vrij: “Deluso per il risultato, non per la prestazione: dovevamo portarla a casa”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio con la Juventus: "Sono deluso per come è finita la partita, non per la prestazione. Quella c'è stata. Abbiamo fatto la partita che che dovevamo fare, c'è dispiacere per come è finita. Penso che quando all'80' sei in vantaggio la devi portare a casa. Abbiamo concesso pochissimo, dovevamo portarla a casa. C'è tanto dispiacere per il gol finale preso. Con l'Empoli sarà una partita fondamentale, quindi andremo là per vincere. Rimane la delusione per il risultato, volevamo vincere e si è visto. Grazie ai tifosi per il sostegno, lo sentiamo: grazie di tutto".