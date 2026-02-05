Ultrà Inter arrestato: “Chiedo scusa ad Audero, ai club e a tutti i tifosi”

"Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi". È quanto ha detto, in sostanza, l'ultrà 19enne della curva interista finito in carcere due giorni fa per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter.

Ha raccontato che il lancio in campo di quella bomba carta è stata una cosa che non doveva fare, ma non ha pensato alle conseguenze, ossia che il portiere si potesse avvicinare al petardo e rimanere stordito dall'esplosione. Nelle prossime ore la giudice deciderà sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare.