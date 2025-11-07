Benjamin Pavard sta attraversando un momento delicato a Marsiglia. Il difensore francese, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, non sta riuscendo nella missione di garantire continuità di rendimento. Questo rischia di penalizzarlo anche verso il mondiale in programma a fine stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora De Zerbi su Pavard: “Momento difficile? Ne ha sofferto. Deve stare calmo”
ultimora
De Zerbi su Pavard: “Momento difficile? Ne ha sofferto. Deve stare calmo”
Le parole dell’allenatore in conferenza stampa a proposito del difensore francese arrivato a Marsiglia in prestito dall’Inter
Di lui, provando a difenderlo, ha parlato Roberto De Zerbi in conferenza stampa questo pomeriggio. Qui le considerazioni dell’allenatore: “"Ne ha sofferto", ha detto sul il periodo difficile di Pavard.
"Non posso spiegare tutto. Se parliamo di partita, fino al Lens abbiamo giocato bene. L'episodio di Lisbona ci ha penalizzato perché lo Sporting non ha creato molte occasioni. È stato un po' lo stesso a Lens: dobbiamo mantenere l'equilibrio. Credo che Benjamin Pavard ne abbia sofferto; deve stare calmo. La responsabilità è mia”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA