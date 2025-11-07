De Zerbi su Pavard: “Momento difficile? Ne ha sofferto. Deve stare calmo”

Di lui, provando a difenderlo, ha parlato Roberto De Zerbi in conferenza stampa questo pomeriggio. Qui le considerazioni dell’allenatore: “"Ne ha sofferto", ha detto sul il periodo difficile di Pavard.

"Non posso spiegare tutto. Se parliamo di partita, fino al Lens abbiamo giocato bene. L'episodio di Lisbona ci ha penalizzato perché lo Sporting non ha creato molte occasioni. È stato un po' lo stesso a Lens: dobbiamo mantenere l'equilibrio. Credo che Benjamin Pavard ne abbia sofferto; deve stare calmo. La responsabilità è mia”.