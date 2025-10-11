Il giornalista di Skysport ha detto la sua sullo scontro diretto che si giocherà alla ripresa del campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 22:46)

Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato dello scontro diretto che ci sarà alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le Nazionali, la partita tra Roma e Inter che si gioca sabato 18 ottobre alle 20.45. Il giornalista ha sottolineato questi aspetti: «La Roma ha una qualità forte, non prende gol. Ha una difesa forte, fisica, che svetta sui palloni alti e si fa sentire in marcatura. Credo che in questo Gasperini, che non ha tra le caratteristiche del suo centrocampo un grandissimo cambio di passo, punti proprio sulla saldezza della squadra. Mi aspetto quindi che la gara la faccia un po' di più l'Inter e che la squadra giallorossa provi a pungere appena riesce, specie sui calci piazzati perché è fortissima di testa e nelle ripartenze. Anche se alla Roma manca un contropiedista come Lookman e giocatori veloci come De Kaetelare».

«Faccio fatica quindi a pensare ad una Roma che possa ripartire, ma penso più facilmente ad una squadra che svetta tantissimo, che con un pubblico che si fa sentire e che vive con entusiasmo il primo posto possa impensierire l'Inter. Quando la squadra di Chivu ha perso 4-3 contro la Juventus ho sentito e letto dei bianconeri come l'anti-Napoli ma mi sono chiesto perché visto che i nerazzurri hanno dominato a Torino», ha aggiunto.

«E sono convinto che l'Inter sia fortissima e che sia una squadra in grado di rimontare. Questo non significa che va a Roma e vince. Significa che è forte e che sta segnando più di tutti, il centrocampo più tecnico d'Italia, ha due punte forti e due giovani alle spalle che si fanno rispettare e che ha migliorato la propria rosa. Chivu con umiltà sta facendo il suo lavoro e in questi anni, anche quando l'Inter non ha vinto, è stata tra le più attrezzate per fare il giusto cammino in Serie A in Europa e penso sia attrezzata pure quest'anno per la Serie A. Se non da favorita, è una tra le due favorite», ha concluso sui nerazzurri il giornalista.

