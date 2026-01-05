FC Inter 1908
Il giornalista ha commentato così la vittoria di San Siro contro la formazione di Italiano
Eva A. Provenzano
Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter in Serie A contro il Bologna per tre a uno. «Non c'è stato Bologna? Secondo me è in calo nelle ultime settimane, sta giocando peggio. Lascia qualche spazio in più. Ma l'Inter ha giocato talmente bene che è difficile dire però che se la squadra rossoblù fosse stata più in condizione l'avrebbe fermata».

De Grandis: “Non so un Bologna migliore poteva fermare questa Inter. È sovraritmo”- immagine 2
Getty Images

«Con i rossoblù l'Inter aveva pareggiato l'unica gara pareggiata quest'anno, ma quando la squadra nerazzurra gioca bene mette in difficoltà chiunque, difficile dire che sia colpa solo del Bologna. Però la squadra di Chivu è sovraritmo, gioca bene e a un ritmo veloce», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: Skysport)

