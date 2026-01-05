Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter in Serie A contro il Bologna per tre a uno. «Non c'è stato Bologna? Secondo me è in calo nelle ultime settimane, sta giocando peggio. Lascia qualche spazio in più. Ma l'Inter ha giocato talmente bene che è difficile dire però che se la squadra rossoblù fosse stata più in condizione l'avrebbe fermata».