Alla fine della partita contro l'Inter, al Club Luca Marchegiani ha commentato la vittoria dei nerazzurri a partire dal primo gol segnato da Zielinski e che ha aperto la partita. «In quasi tutte le azioni c'è Lautaro Martinez. Fa una cosa sul primo gol straordinaria. Lui riceve da colpo di tacco di Thuram, la cosa semplice e che la ridà a Thuram e pensa ad andare in area, ma ha una lucidità incredibile, capisce che alle spalle ha superiorità numerica e si inventa il passaggio per Zielinski. Un gol bello», ha spiegato.