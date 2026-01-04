Alla fine della partita contro l'Inter, al Club Luca Marchegiani ha commentato la vittoria dei nerazzurri a partire dal primo gol segnato da Zielinski e che ha aperto la partita. «In quasi tutte le azioni c'è Lautaro Martinez. Fa una cosa sul primo gol straordinaria. Lui riceve da colpo di tacco di Thuram, la cosa semplice e che la ridà a Thuram e pensa ad andare in area, ma ha una lucidità incredibile, capisce che alle spalle ha superiorità numerica e si inventa il passaggio per Zielinski. Un gol bello», ha spiegato.
Marchegiani: "Sono entusiasta dell'Inter, ma le manca una cosa. E Lautaro è…"
Marchegiani: “Sono entusiasta dell’Inter, ma le manca una cosa. E Lautaro è…”
Il commento dell'ex portiere sulla vittoria dei nerazzurri a San Siro contro il Bologna di Italiano
«Siamo abituati a vedere una squadra che anche quando non vince impone il ritmo alla partita, nel senso che pressa alto, ti concede qualcosa, il Bologna è così. Ma stasera non si è visto, penso ci sia tanto merito dei nerazzurri ma questa sera qualcosa a livello fisico al Bologna è mancato», ha aggiunto sulla sfida del Meazza.
-L'Inter dovrebbe migliorare nei punti guadagnati e quando va in svantaggio non recupera...
L'Inter mi piace sicuramente, sono entusiasta del suo modo di giocare e dell'approccio. Potrebbe essere più cinica.
(Fonte: Skysport)
