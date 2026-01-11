Intervenuto negli studi di DAZN dopo Inter-Napoli, Andrea Marinozzi ha commentato così quanto accaduto nella partita di San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marinozzi: “Un grandissimo spot per il nostro calcio questa partita. Prova di forza Napoli”
ultimora
Marinozzi: “Un grandissimo spot per il nostro calcio questa partita. Prova di forza Napoli”
Intervenuto negli studi di DAZN dopo Inter-Napoli, Andrea Marinozzi ha commentato così quanto accaduto nella partita di San Siro
"Un grandissimo spot per il nostro calcio questa partita. Grande prova di forza del Napoli, che ha sempre reagito dopo lo svantaggio".
"L'Inter ha ancora qualche difficoltà nella gestione del grande impegno, forse ha gestito troppo la partita".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA