E' proprio sulla capacità balistica dell'esterno che Bobo Vieri, ex centravanti, si è soffermato al tavolo di DAZN, raccontando anche un retroscena.

"Ma li vedete i cross che fa Dimarco? Credimi, io l'ho visto a scuola l'altro giorno e gli ho detto: "Oh, coi cross che fai tu mi mandi fuori di testa. Vorrei tornare a giocare". E lui rideva. Mette dei cross che è una roba fuori di testa: chi è che c'è che li mette come lui? Per me nessuno in Europa".