FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Del Piero: “Inter, campionato quasi a posto. Bodo non ha nulla da perdere e…”

ultimora

Del Piero: “Inter, campionato quasi a posto. Bodo non ha nulla da perdere e…”

Del Piero: “Inter, campionato quasi a posto. Bodo non ha nulla da perdere e…” - immagine 1
Le parole di Del Piero ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Alessandro Del Piero ha parlato così del match di San Siro:

"Serviranno qualità da uomini oltre che calciatori. L'Inter non pensava di trovare un Bodo Glimt così, ora diventa complicato, il Bodo è fresco mentalmente e di gamba. L'Inter ha già messo a posto o quasi le cose in campionato, se non la sblocca subito diventa poi faticoso.

Il Bodo è bravo anche in contropiede e soprattutto non hanno paura né di giocare né sono impressionati, è questa la mia sensazione e non hanno nulla da perdere. Dicono: 'O veniamo qua e scriviamo la storia o usciamo ma abbiamo fatto una buona figura', per l'Inter è la situazione più scomoda"

Leggi anche
Pandev: “Bodo? Tecnicamente sono forti. Dimarco fondamentale. Speriamo che...
Boban: “Inter più offensiva con Frattesi. Thuram? Livello che non ci aspettavamo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA