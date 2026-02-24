Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Alessandro Del Piero ha parlato così del match di San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Del Piero: “Inter, campionato quasi a posto. Bodo non ha nulla da perdere e…”
ultimora
Del Piero: “Inter, campionato quasi a posto. Bodo non ha nulla da perdere e…”
Le parole di Del Piero ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
"Serviranno qualità da uomini oltre che calciatori. L'Inter non pensava di trovare un Bodo Glimt così, ora diventa complicato, il Bodo è fresco mentalmente e di gamba. L'Inter ha già messo a posto o quasi le cose in campionato, se non la sblocca subito diventa poi faticoso.
Il Bodo è bravo anche in contropiede e soprattutto non hanno paura né di giocare né sono impressionati, è questa la mia sensazione e non hanno nulla da perdere. Dicono: 'O veniamo qua e scriviamo la storia o usciamo ma abbiamo fatto una buona figura', per l'Inter è la situazione più scomoda"
© RIPRODUZIONE RISERVATA