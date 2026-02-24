Presente negli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha parlato di Inter-Bodo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Il Bodo ha vinto contro squadre importanti e ha pareggiato anche a Dortmund, non è una sorpresa, da anni stanno facendo bene e lo stanno dimostrando. Tecnicamente sono forti e in casa sono imbattibili perché sappiamo com'è il campo, ma tecnicamente sono fortissimi".
Pandev: “Bodo? Tecnicamente sono forti. Dimarco fondamentale. Speriamo che l’Inter…”
"San Siro ti mette pressione, speriamo che l'Inter parta forte. Dimarco è fondamentale, sta facendo una stagione incredibile. Non so perché non abbia giocato all'andata, forse stavano pensando più al campionato visto come è andata l'anno scorso, quest'anno almeno qualcosa si deve vincere".
