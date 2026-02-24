Presente negli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha parlato di Inter-Bodo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Il Bodo ha vinto contro squadre importanti e ha pareggiato anche a Dortmund, non è una sorpresa, da anni stanno facendo bene e lo stanno dimostrando. Tecnicamente sono forti e in casa sono imbattibili perché sappiamo com'è il campo, ma tecnicamente sono fortissimi".