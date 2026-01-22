Il Real Madrid continua a guidare la classifica europea dei ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. L'Inter, dopo la campagna Champions 2024/2025, arriva alle porte della top ten. I nerazzurri hanno avuto un balzo, anno su anno, del 37% e sono undicesimi, nettamente la migliore delle italiane.
DELOITTE – Inter, boom ricavi: 538 mln, 11esima in Europa. Real 1,1 mld. Juve e Milan lontane
Ricavi totali (in crescita)
I ricavi complessivi dell'Inter sono letteralmente esplosi rispetto alla crisi vissuta durante il Covid:
2021: 331
2022: 308 ⬇️
2023: 379 ⬆️
2024: 391 ⬆️
2025: 537 ⬆️⬆️
Il rapporto ingaggi/ricavi non è mai stato così basso: è sceso addirittura al 48%. Crescono soprattutto i diritti tv (legati ovviamente alla campagna Champions) e i ricavi commerciali, passati da 112 milioni a 153 milioni.
Ecco la top 20 dei migliori club europei per fatturato:—
Real Madrid – €1.161 milioni
Barcellona – €974,8 milioni
Bayern Monaco – €860,6 milioni
Paris Saint-Germain – €837 milioni
Liverpool – €836,1 milioni
Manchester City – €829,3 milioni
Arsenal – €821,7 milioni
Manchester United – €793,1 milioni
Tottenham – €672,6 milioni
Chelsea – €584,1 milioni
FC Internazionale – €537,5 milioni
Borussia Dortmund – €531,3 milioni
Atlético Madrid – €454,5 milioni
Aston Villa – €450,2 milioni
AC Milan – €410,4 milioni
Juventus – €401,7 milioni
Newcastle United – €398,4 milioni
Stoccarda – €296,3 milioni
Benfica – €283,4 milioni
West Ham United – €276 milioni
