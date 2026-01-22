FC Inter 1908
DELOITTE – Inter, boom ricavi: 538 mln, 11esima in Europa. Real 1,1 mld. Juve e Milan lontane

Il Real Madrid continua a guidare la classifica europea dei ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. L'Inter alle porte della top ten
Il Real Madrid continua a guidare la classifica europea dei ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. L'Inter, dopo la campagna Champions 2024/2025, arriva alle porte della top ten. I nerazzurri hanno avuto un balzo, anno su anno, del 37% e sono undicesimi, nettamente la migliore delle italiane.

Ricavi totali (in crescita)

I ricavi complessivi dell'Inter sono letteralmente esplosi rispetto alla crisi vissuta durante il Covid:

    • 2021: 331

    • 2022: 308 ⬇️

    • 2023: 379 ⬆️

    • 2024: 391 ⬆️

    • 2025: 537 ⬆️⬆️

    Il rapporto ingaggi/ricavi non è mai stato così basso: è sceso addirittura al 48%. Crescono soprattutto i diritti tv (legati ovviamente alla campagna Champions) e i ricavi commerciali, passati da 112 milioni a 153 milioni.

    Ecco la top 20 dei migliori club europei per fatturato: 

    Real Madrid – €1.161 milioni

    Barcellona – €974,8 milioni

    Bayern Monaco – €860,6 milioni

    Paris Saint-Germain – €837 milioni

    Liverpool – €836,1 milioni

    Manchester City – €829,3 milioni

    Arsenal – €821,7 milioni

    Manchester United – €793,1 milioni

    Tottenham – €672,6 milioni

    Chelsea – €584,1 milioni

    FC Internazionale – €537,5 milioni

    Borussia Dortmund – €531,3 milioni

    Atlético Madrid – €454,5 milioni

    Aston Villa – €450,2 milioni

    AC Milan – €410,4 milioni

    Juventus – €401,7 milioni

    Newcastle United – €398,4 milioni

    Stoccarda – €296,3 milioni

    Benfica – €283,4 milioni

    West Ham United – €276 milioni

