Altra prestazione insufficiente oggi per Luis Henrique: l'esterno brasiliano, schierato titolare da Cristian Chivu contro il Verona, non è mai riuscito a dare il giusto apporto alla manovra offensiva.
Gazzetta durissima su Luis Henrique: "Ad oggi è un pacco. Inter ha speso 23 milioni per…"
Gazzetta durissima su Luis Henrique: “Ad oggi è un pacco. Inter ha speso 23 milioni per…”
La Gazzetta dello sport, nel suo giudizio per la prestazione dell'ex Marsiglia, ci è andata giù pesante: peggiore in campo e 5 in pagella
E anche La Gazzetta dello sport, nel suo giudizio per la prestazione dell'ex Marsiglia, ci è andata giù pesante: peggiore in campo e 5 in pagella. Ma è la motivazione della Rosea ad essere durissima.
"Un cross scolastico per la testa di Bastoni e stop. Non dribbla mai, neppure ci prova. Eppure i 23 milioni l’Inter li ha investiti affinché creasse la superiorità. A oggi, è un pacco", scrive il quotidiano.
