Marco Macca Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 11:39)

"Quando hai avuto un assaggio di tutto questo, vuoi rimanere al top": Ousmane Dembelé ha pianto dal palco del Pallone d'Oro, ricevendo il premio per il 2025, e nella notte parigina ha raccontato le sue emozioni. "Non avevo intenzione di piangere, volevo rimanere forte, ma non appena ho iniziato a parlare della mia famiglia, di chi era lì fin dall'inizio, le emozioni sono uscite fuori".

"Per fortuna ho un allenatore come Luis Enrique, con lui non ho mai litigato", ha aggiunto Dembelé, tornando all'episodio del 2024, quando il tecnico lo escluse dalla trasferta in casa Arsenal per motivi disciplinari. "Al Psg siamo ancora motivati, siamo giovani, vogliamo provare a rivivere l'emozione della vittoria in Champions. E poi il Mondiale, il Pallone d'Oro... Nella mia carriera - ha detto l'attaccante francese - ho avuto molti momenti difficili, momenti belli, sfide nella vita che devi superare e io le ho superate".

Complimenti a Yamal ("anche lui, se tutti i pianeti si allineano, vincerà molti trofei e Palloni d'Oro") e un orgoglio confessato. "Io Pallone d'Oro come Platini, Zidane, Benzema? E' eccezionale sentire queste leggende del calcio francese vicino a me. E penso che ci saranno ancora molti francesi in questo elenco".