Marco Astori Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 17:12)

Al tavolo di Numer1 si discute dell'esito del derby, vinto dal Milan per 1-0 domenica sera contro l'Inter. "Corto muso, difesa e culo" è il titolo della puntata, giudicato così dagli opinionisti Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani.

Zazzaroni: "Corto muso, difesa e culo? Titolo corretto: ha vinto 1-0 e 2-1 negli scontri diretti e obiettivamente culo l'ha avuto".

Cruciani: "Bah, io penso ha perso una sola partita, è quella che ha perso di meno. I pali dell'Inter sono il culo? Sì, ma ci vuole fortuna, certo. Però la fortuna la si costruisce".

Zazzaroni: "Questa è una cazzata, la gente è fortunata".

Cruciani: "Non è che gli ultimi anni di Allegri alla Juve siano stati fortunati, non è che uno è predestinato: ce l'ha avuta un po' durante il derby, è fondamentale per vincere le partite".