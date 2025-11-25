Al tavolo di Numer1 si discute dell'esito del derby, vinto dal Milan per 1-0 domenica sera contro l'Inter. "Corto muso, difesa e culo" è il titolo della puntata, giudicato così dagli opinionisti Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Derby, Cruciani: “Culo Allegri? Pali Inter sono culo?”. Zazzaroni: “E’ una cazzata se dici…”
ultimora
Derby, Cruciani: “Culo Allegri? Pali Inter sono culo?”. Zazzaroni: “E’ una cazzata se dici…”
"Corto muso, difesa e culo" è il titolo della puntata, giudicato così dagli opinionisti Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani
Zazzaroni: "Corto muso, difesa e culo? Titolo corretto: ha vinto 1-0 e 2-1 negli scontri diretti e obiettivamente culo l'ha avuto".
Cruciani: "Bah, io penso ha perso una sola partita, è quella che ha perso di meno. I pali dell'Inter sono il culo? Sì, ma ci vuole fortuna, certo. Però la fortuna la si costruisce".
Zazzaroni: "Questa è una cazzata, la gente è fortunata".
Cruciani: "Non è che gli ultimi anni di Allegri alla Juve siano stati fortunati, non è che uno è predestinato: ce l'ha avuta un po' durante il derby, è fondamentale per vincere le partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA