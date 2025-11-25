Trevisani: "Discorso alla carriera: Lautaro-Thuram. Di forma Pio Esposito primo. In condizioni piscofisiche Esposito, Bonny, Thuram e Lautaro. Che non è il livello, ma oggi Pio sta bene, Thuram viene da un infortunio condizionante. Ieri il migliore con acerbi, uno dei pochi che ha quella cazzimma che gli altri non hanno. Uno di quelli che rosica, i giocatori dell'Inter non rosicano, perdono 5-0 e non fanno falli, perdono 4-0 con la norvegia e non dicono altro. Per me che sono un rosicone, io sono indemoniato per Svizzera-Italia dell'Europeo. Ti prendono a pallate e non fai niente. Non si può perdere e abbozzare. Chivu ha una tale intelligenza, di livello diverso dai calciatori, che vola più alto di questa e non ci entra dentro. Io metterei le riserve con l'Atletico: Di Gennaro... Per me con l'Inter che ha fatto 12 punti e gli basta una vittoria... Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Dumfries infortunato, De Vrij... Più importante Pisa-Inter che l'Atletico. Se pareggi con l'Atletico e pareggia col Pisa è una tragedia. ha fatto 12 punti, è già dentro i playoff. Non stanco mezza cosa per la prossima partita. Se tu arrivi a -10 dal primo posto i playoff ti interessano poco. Lautaro? Facciamolo stancare ancora un po'. Con Chivu non decide niente Lautaro".