Ha fatto e sta facendo molto discutere il gol non convalidato all'Inter nel finale del derby contro il Milan: il pallone entra in rete da calcio d'angolo dopo un tocco di Carlos Augusto, ma l'arbitro Doveri ha fischiato prima che succedesse il tutto.
La Ref CAM ha mostrato cos' ha detto l'arbitro ai nerazzurri in campo: ecco le frasi di Doveri ai calciatori dell'Inter
E la Ref CAM ha mostrato cos' ha detto l'arbitro ai nerazzurri in campo: "No! Ho fischiato tanto prima! Ho fischiato un'ora prima!". Poi a Carlos Augusto: "No eh...". Carlos risponde: "E' lui che fa così", mimando il gesto. E Doveri a Dumfries: "Ho fischiato un'ora prima".
