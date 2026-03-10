Ha fatto e sta facendo molto discutere il gol non convalidato all'Inter nel finale del derby contro il Milan : il pallone entra in rete da calcio d'angolo dopo un tocco di Carlos Augusto, ma l'arbitro Doveri ha fischiato prima che succedesse il tutto.

E la Ref CAM ha mostrato cos' ha detto l'arbitro ai nerazzurri in campo: "No! Ho fischiato tanto prima! Ho fischiato un'ora prima!". Poi a Carlos Augusto: "No eh...". Carlos risponde: "E' lui che fa così", mimando il gesto. E Doveri a Dumfries: "Ho fischiato un'ora prima".