BordoCAM, rubrica di DAZN, mostra gli attimi del derby di Milano del gol fantasma di Carlos Augusto, non convalidato per fischio precedente dell'arbitro Doveri. Ecco cos'è successo nell'area rossonera.
Gol Carlos Augusto, Barella non ci crede e urla: “E’ follia!”. E Martinez fa un gesto chiaro
La palla parte e dopo un tocco finisce in porta: in campo si fermano tutti subito, ma da bordo campo il fischio non si percepisce, ecco perché dalla panchina dell'Inter saltano tutti. Dumfries non ci crede, Lautaro rimane immobile a braccia larghe. Carlos Augusto a Doveri: "Hai visto?". Doveri risponde alle proteste: "Ho fischiato un'ora prima".
Barella in panchina non si capacita dell'accaduto e urla: "E' follia!". La domanda è una sola e la pone Bastoni: "Cos'ha fischiato?". Saelemakers e Carlos Augusto prima della battuta si strattonano in un clinch pugilistico: Martinez e Cecchi non si danno tregua e non capiscono la decisione, col portiere che sembra rivolgere a qualcuno il gesto della paura con la mano. Nemmeno Lautaro si dà spiegazioni.
