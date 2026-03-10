La palla parte e dopo un tocco finisce in porta: in campo si fermano tutti subito, ma da bordo campo il fischio non si percepisce, ecco perché dalla panchina dell'Inter saltano tutti. Dumfries non ci crede, Lautaro rimane immobile a braccia larghe. Carlos Augusto a Doveri: "Hai visto?". Doveri risponde alle proteste: "Ho fischiato un'ora prima".

Barella in panchina non si capacita dell'accaduto e urla: "E' follia!". La domanda è una sola e la pone Bastoni: "Cos'ha fischiato?". Saelemakers e Carlos Augusto prima della battuta si strattonano in un clinch pugilistico: Martinez e Cecchi non si danno tregua e non capiscono la decisione, col portiere che sembra rivolgere a qualcuno il gesto della paura con la mano. Nemmeno Lautaro si dà spiegazioni.