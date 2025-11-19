FC Inter 1908
Sabatini: “Chi vince il derby? Non riesco a non essere sincero e dico che…”

Sandro Sabatini ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro: ecco cosa ne pensa
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del derby di Milano in programma domenica sera:

"Chi vincerà il derby di Milano? Il pronostico è difficile. Potrei cavarmela dicendo che è una partita a parte, che di solito vince la squadra favorita ma io non riesco a non essere sincero.

L'Inter è la squadra più forte, il Milan con Rabiot e Pulisic tornerà a giocare bene come fatto prima con Rabiot e Pulisic.

L'Inter è un bel po' più forte del Milan, come rosa e come undici titolare. Poi si vedrà ma l'Inter è favorita, è fuori discussione"

