Sabatini: “Chi vince il derby? Non riesco a non essere sincero e dico che…”

"Chi vincerà il derby di Milano? Il pronostico è difficile. Potrei cavarmela dicendo che è una partita a parte, che di solito vince la squadra favorita ma io non riesco a non essere sincero.

L'Inter è la squadra più forte, il Milan con Rabiot e Pulisic tornerà a giocare bene come fatto prima con Rabiot e Pulisic.

L'Inter è un bel po' più forte del Milan, come rosa e come undici titolare. Poi si vedrà ma l'Inter è favorita, è fuori discussione"