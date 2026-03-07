Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato su Radio Dee Jay anche del derby e si sono concentrati sul pronostico della partita. «Nella formazione dell'Inter non ci saranno sorprese. Dimarco sta andando alla grandissima: Brehme o Carlos? Sinistro più vicino a quello di Carlos, secondo me», ha detto sulla formazione di Chivu che affronterà il Milan domani sera il direttore del Corriere dello Sport.
Pronostico Milan-Inter, Zazzaroni e Caressa vanno sul sicuro e se la giocano così
I due giornalisti hanno parlato del derby sul programma che conducono insieme su Radio Dee Jay e hanno detto la loro su come finisce
Secondo Zazzaroni la partita di San Siro è da "1 o x, gioco la doppia" quindi vince il Milan oppure sarà pareggio. Caressa invece ha optato per un "x-2", come pronostico. Un pari quindi, oppure una vittoria dell'Inter.
(fonte: Radio Dee Jay)
