I due giornalisti hanno parlato del derby sul programma che conducono insieme su Radio Dee Jay e hanno detto la loro su come finisce

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato su Radio Dee Jay anche del derby e si sono concentrati sul pronostico della partita. «Nella formazione dell'Inter non ci saranno sorprese. Dimarco sta andando alla grandissima: Brehme o Carlos? Sinistro più vicino a quello di Carlos, secondo me», ha detto sulla formazione di Chivu che affronterà il Milan domani sera il direttore del Corriere dello Sport.