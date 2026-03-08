FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter

ultimora

Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter

Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter - immagine 1
L'Inter ha infatti acceso una furiosa protesta nei confronti dell'arbitro Doveri per un episodio molto controverso
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Finale di derby che farà molto discutere. L'Inter ha infatti acceso una furiosa protesta nei confronti dell'arbitro Doveri per un episodio molto controverso.

Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter- immagine 2
MILAN, ITALY - MARCH 08: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale, in action, battles for the ball with Koni De Winter of AC Milan during the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Giuseppe Meazza Stadium on March 08, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Dopo un'incursione di Dumfries in area, Ricci colpisce il pallone nettamente con il braccio: il direttore di gara prima e il VAR poi decidono però di lasciar correre. Le immagini, però, sembrano parlare chiaro.

Leggi anche
Di Canio: “Ho visto un’Inter con una paura fottuta. E c’è una psicosi...
Marchegiani: “Inter ha due risultati, il Milan ne ha uno. Leao-Pulisic…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA