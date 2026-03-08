Finale di derby che farà molto discutere. L'Inter ha infatti acceso una furiosa protesta nei confronti dell'arbitro Doveri per un episodio molto controverso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter
ultimora
Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94′: incredibile rigore negato all’Inter
L'Inter ha infatti acceso una furiosa protesta nei confronti dell'arbitro Doveri per un episodio molto controverso
Dopo un'incursione di Dumfries in area, Ricci colpisce il pallone nettamente con il braccio: il direttore di gara prima e il VAR poi decidono però di lasciar correre. Le immagini, però, sembrano parlare chiaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA