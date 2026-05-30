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Palmeri: “Mai visto bordello a cielo aperto come il Milan. E Ibra ha tramato nell’ombra per…”

Palmeri: “Mai visto bordello a cielo aperto come il Milan. E Ibra ha tramato nell’ombra per…” - immagine 1
Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato della difficile situazione in casa Milan, in piena rivoluzione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato della difficile situazione in casa Milan, alle prese con l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni:

Palmeri: “Mai visto bordello a cielo aperto come il Milan. E Ibra ha tramato nell’ombra per…”- immagine 2
Getty Images

"Giuro che un casino a cielo aperto peggiore di quello del Milan non l’avevo mai visto (...). Al Milan si è riusciti a fare peggio: con ben tre fazioni che hanno condotto la squadra a sbattere. C’erano Allegri e Tare, non proprio coalizzati ma sicuramente solidali. Poi Furlani e Moncada, con il primo a dirigere avendo sul curriculum ‘tifoso del Milan’, e che è esondato oltre il suo cioè i conti, in un capolavoro di dabbenaggine".

Palmeri: “Mai visto bordello a cielo aperto come il Milan. E Ibra ha tramato nell’ombra per…”- immagine 3
Getty Images

"E salendo su su si arriva fino a Cardinale e Ibrahimovic. O dovremmo dire solo Ibrahimovic, perché Cardinale magari non intenzionalmente ma ha fatto la parte della figura imbelle che non capisce quello che succede o forse si sopravvaluta. Cosicché la terza fazione è stata rappresentata solo da Ibrahimovic, che al lavorare dalla mattina alla notte pancia a terra è allergico, ma che ha tramato nell’ombra per fare fuori tutti (...). Un bordello a cielo aperto, diventa Casa chiusa Milan, e ancora prima delle scelte che possono per carità essere sbagliate, sono proprio le premesse e la linea di comando che rischia di essere un altro conto alla rovescia".

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