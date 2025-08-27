Nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026, c'è Marcus Thuram ma non Benjamin Pavard. Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. spiega i motivi della mancata chiamata del difensore nerazzurro: "Non è importante cosa sappia fare. È importante come usare i difensori centrali di destra o di sinistra. Tra i difensori centrali di destra ho convocato Lucas Hernandez, anche se non ha moltissimo minutaggio, ha l'esperienza, i punti di riferimento, quindi ho preferito questa opzione. Soprattutto perché può essere un'opzione come ala se necessario".