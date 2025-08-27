FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino

ultimora

Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino

Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino - immagine 1
Dopo le 4 presenze al FIFA Club World Cup, Petar Sucic ha fatto il suo debutto a San Siro con la maglia dell'Inter contro il Torino
Marco Macca Redattore 

Dopo le 4 presenze al FIFA Club World Cup, Petar Sucic ha fatto il suo debutto a San Siro con la maglia dell'Inter contro il Torino. Il centrocampista croato è stato uno dei protagonisti della vittoria per 5-0 nella prima giornata di Serie A.

Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino- immagine 2
Getty Images

Un match totale per il numero 8, nel vivo del gioco fin dal fischio d'inizio. Quattro conclusioni, due delle quali disinnescate con bravura da Israel, portiere granata. Due occasioni create, il 91,2% di precisione dei passaggi, 68 tocchi di palla. Il match di Sucic è stato ricco, sia in fase di possesso che in non possesso. Ha impreziosito la sua prova con il bellissimo assist per Thuram in occasione del 2-0: Sucic ha partecipato alla pressione alta della squadra di Chivu e, dopo aver riconquistato il pallone grazie al lavoro dei compagni, ha verticalizzato immediatamente, servendo a Tikus un assist perfetto.

Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino- immagine 3
MILAN, ITALY - AUGUST 25: Marcus Thuram of Internazionale celebrates with teammates Petar Sucic after scoring his team's second goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Tanto il lavoro in fase di non possesso: contrasti, possessi guadagnati e una presenza costante. Sono stati ben 14 i passaggi nella trequarti avversaria, conditi da 9 duelli e una voglia di recuperare ogni pallone, fino al 90'.

(inter.it)

Leggi anche
Sucic, grande esordio con la maglia dell’Inter: tutti i numeri del croato contro il Torino
Adani: “Come è stato scelto Allegri? Tirano fuori alibi, io non ho visto nulla. La verità è che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA