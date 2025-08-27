Dopo le 4 presenze al FIFA Club World Cup, Petar Sucic ha fatto il suo debutto a San Siro con la maglia dell'Inter contro il Torino. Il centrocampista croato è stato uno dei protagonisti della vittoria per 5-0 nella prima giornata di Serie A.

Un match totale per il numero 8, nel vivo del gioco fin dal fischio d'inizio. Quattro conclusioni, due delle quali disinnescate con bravura da Israel, portiere granata. Due occasioni create, il 91,2% di precisione dei passaggi, 68 tocchi di palla. Il match di Sucic è stato ricco, sia in fase di possesso che in non possesso. Ha impreziosito la sua prova con il bellissimo assist per Thuram in occasione del 2-0: Sucic ha partecipato alla pressione alta della squadra di Chivu e, dopo aver riconquistato il pallone grazie al lavoro dei compagni, ha verticalizzato immediatamente, servendo a Tikus un assist perfetto.