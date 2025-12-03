Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, ha parlato a Sportitalia tra passato, presente e futuro

Alessandro Cosattini Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 00:06)

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia, ha parlato a Sportitalia tra passato, presente e futuro.

“Come hai conquistato Marsiglia? Sto cercando di fare le cose fatte perbene. La competizione è forte, oltre al Paris che quando stanno bene sono dei marziani. La Ligue 1 è difficile, ci stiamo difendendo. Sicuramente possiamo fare meglio, anche negli ultimi risultati potevamo avere qualcosa in più.

Ma in estate l’Inter c’era stata? No. Mai? Nessun contatto in estate, zero proprio. Mi piacerebbe tornare in Italia. Il Milan è stata la mamma calcistica, sono legatissimo alla vecchia società, Galliani e Braida e tutti coloro che mi hanno aiutato. Ho sempre una simpatia particolare, una forma di riconoscenza, ma non devo chiudere nessun cerchio e la mia carriera è andata avanti senza di loro.

Le due cessioni alle milanesi? Vi dico che Luis Henrique ha bisogno di fiducia, ha qualità importanti e deve dimostrarle in una piazza importante. Rabiot è un campione, è un bravissimo ragazzo e professionista esemplare. C’è stato un problema, ci sono delle regole e lì la situazione è degenerata. Come calciatore è difficilmente sostituibile”.