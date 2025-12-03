"Esposito sta crescendo a livello esponenziale. E' arrivato da una piccola squadra e nessuno sapeva cosa aspettarsi, e invece ha stupito tutto e ha dimostrato di poterci stare a questi livelli. Mi auguro possa avere un grande futuro. Thuram? Forte forte, anche l'intervista dopo il match è intelligente, perché sa che in una gara secca può cambiare tutto. E' un giocatore importante per questa squadra. Diouf? Mi ha impressionato: non lo conosceva nessuno e arrivava all'Inter, sta facendo vedere grandi cose".