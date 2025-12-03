Negli studi di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro il Venezia in Coppa Italia per 5-1:
Ranocchia: “Diouf mi ha impressionato, non lo conosceva nessuno. Luis Henrique si farà”
"Esposito sta crescendo a livello esponenziale. E' arrivato da una piccola squadra e nessuno sapeva cosa aspettarsi, e invece ha stupito tutto e ha dimostrato di poterci stare a questi livelli. Mi auguro possa avere un grande futuro. Thuram? Forte forte, anche l'intervista dopo il match è intelligente, perché sa che in una gara secca può cambiare tutto. E' un giocatore importante per questa squadra. Diouf? Mi ha impressionato: non lo conosceva nessuno e arrivava all'Inter, sta facendo vedere grandi cose".
"Ha la sfrontatezza di provare, quello di esterno potrebbe anche essere il suo ruolo. Luis Henrique? Quando arrivi una grande squadra con grandi aspettative, scattano subito i paragoni. Stasera ha fatto un'ottima partita, ha qualità fisiche e importanti. Deve adattarsi, non tutti possono giocare 40 partite l'anno. Ma mi è piaciuto, si farà".
(Fonte: Sport Mediaset)
