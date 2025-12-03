FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…”

ultimora

Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…”

Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…” - immagine 1
Ecco le parole di Massimo Mauro ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Venezia
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter contro il Venezia, Massimo Mauro ha parlato così:

"Ho visto intensità, tecnicamente c'è un abisso tra Inter e Venezia. La cosa importante è come hanno affrontato la partita i giocatori che giocano meno, un po' per far vedere che se Chivu non li fa giocare magari è un errore.

Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Bonny sta trovando il suo spazio in un ruolo con grande concorrenza, è evidente che l'Inter ha un gruppo che accoglie benissimo i giocatori tecnicamente bravi ma anche di temperamento. La cosa più importante oltre ai gol è l'atteggiamento, non è una cosa di poco conto, l'hanno giocata bene.

Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…”- immagine 3

Io adoro i giocatori con le caratteristiche come Frattesi, può far gol in qualsiasi partita contro qualsiasi avversario, ha la capacità di capire quando buttarsi dentro, ha fatto tanti gol, gioca anche in Nazionale, io lo farei giocare sempre nella mia squadra"

Leggi anche
Diouf-gol, il clamoroso retroscena: “Così l’Inter ha superato il Napoli e le voci sul futuro…”
Pio Esposito boom: primo giocatore dell’Inter a fare gol in 4 competizioni in stagione!

© RIPRODUZIONE RISERVATA