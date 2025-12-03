Mauro: “Ecco perché adoro Frattesi. Bonny? Evidente che il gruppo Inter…”

Ecco le parole di Massimo Mauro ai microfoni di Mediaset dopo la netta vittoria dell'Inter contro il Venezia

Matteo Pifferi Redattore 3 dicembre - 23:44

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter contro il Venezia, Massimo Mauro ha parlato così:

"Ho visto intensità, tecnicamente c'è un abisso tra Inter e Venezia. La cosa importante è come hanno affrontato la partita i giocatori che giocano meno, un po' per far vedere che se Chivu non li fa giocare magari è un errore.

"Bonny sta trovando il suo spazio in un ruolo con grande concorrenza, è evidente che l'Inter ha un gruppo che accoglie benissimo i giocatori tecnicamente bravi ma anche di temperamento. La cosa più importante oltre ai gol è l'atteggiamento, non è una cosa di poco conto, l'hanno giocata bene.

Io adoro i giocatori con le caratteristiche come Frattesi, può far gol in qualsiasi partita contro qualsiasi avversario, ha la capacità di capire quando buttarsi dentro, ha fatto tanti gol, gioca anche in Nazionale, io lo farei giocare sempre nella mia squadra"