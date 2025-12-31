In un'intervista al portale serbo "Mozzartsport", il direttore generale della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, si scaglia contro Marko Arnautovic. Arrivato in estate come il giocatore più costoso nella storia del club, è stato criticato duramente dal suo dirigente. "Dovrebbe chiedersi perché continua a infortunarsi. È perché è sovrappeso? O forse a causa della sua dieta e del suo stile di vita? Mi aspettavo di più da lui", conclude Terzic.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Dg Stella Rossa contro Arnautovic: “È sovrappeso? O forse c’è altro? Dovrebbe chiedersi…”
ultimora
Dg Stella Rossa contro Arnautovic: “È sovrappeso? O forse c’è altro? Dovrebbe chiedersi…”
In un'intervista al portale serbo "Mozzartsport", il direttore generale della Stella Rossa si è scagliato contro l'ex Inter
Arnautovic ha totalizzato due gol e cinque assist nella Super League serba e due gol nella fase a gironi di Europa League. A pesare sono gli infortuni, infatti l'ex attaccante dell'Inter ha saltato 15 partite ufficiali a causa di problemi muscolari.
(Krone)
© RIPRODUZIONE RISERVATA