In un'intervista al portale serbo "Mozzartsport", il direttore generale della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, si scaglia contro Marko Arnautovic. Arrivato in estate come il giocatore più costoso nella storia del club, è stato criticato duramente dal suo dirigente. "Dovrebbe chiedersi perché continua a infortunarsi. È perché è sovrappeso? O forse a causa della sua dieta e del suo stile di vita? Mi aspettavo di più da lui", conclude Terzic.