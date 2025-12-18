Luigi Di Biagio, ex calciatore ed oggi commissario tecnico dell'Arabia Saudita, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e tra i vari temi ha parlato della Supercoppa italiana 2025: "Oggi è un giorno particolare, ieri abbiamo vinto la Golf Cup battendo l'Iraq in finale a Doha, stiamo facendo un buon lavoro e i ragazzi crescono. Siamo contenti e partecipi, verso la giusta direzione. Qui c'è il problema che hanno anche le altre nazioni, devono giocare di più. Li portiamo anche dalle categorie inferiori, stiamo facendo un po' lo stesso lavoro fatto con Mancini nell'Italia".