Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Riccardo Trevisani ha parlato delle due semifinali di Supercoppa . "Modric apparso un po' stanco nelle ultime settimane come dicono anche i dati e va data una chance a un ottimo giocatore pagato quasi 40 milioni come Jashari. Milan-Napoli è la sfida tra i due allenatori che hanno dominato in Serie A negli ultimi 10 anni".

"Per il Napoli è un test importante, magari non si faranno i caroselli come a Bologna per la Supercoppa, ma se riuscisse a portarla a casa, riuscirebbe ad allontanare le ombre sul Conte di coppa. Il Bologna arriva meno conosciuto dagli arabi, meno appealing per il tifo, ma può mettere in difficoltà sia l'Inter, sia chi l'affronterebbe in un'eventuale finale e, normalmente, Italiano va in finale".