Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 20:46)

Domani inizia la Supercoppa Italiana con la prima semifinale tra Napoli, campione d'Italia in carica, e Milan, finalista di Coppa Italia, mentre venerdì ci sarà l'incrocio tra Inter, seconda classificata l'anno scorso e Bologna, vincitrice della Coppa Italia.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Luigi Di Biagio ha parlato così della manifestazione: "La favorita? La domanda del secolo. Sono partite secche di un torneo nel mezzo di un campionato. In questo momento si può dire che l'Inter stia un po' meglio ma ogni settimana cambia la valutazione delle squadre.

Basta pensare al Napoli, fino ad un mese fa era fuori da tutto, una settimana fa sembrava imprendibile. Napoli-Milan è già una bella semifinale, per diversi motivi spero che la favorita sia l'Inter però c'è da combattere"

"Il giocatore copertina? Metterei anche Barella oltre a McTominay e Modric, ci sono anche giocatori in forse. Dico Barella anche per l'affetto che ho nei suoi confronti oltre che per la maglia che indossa"