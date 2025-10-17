Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Libero, Gigi Di Biagio, doppio ex di Roma e Inter, ha parlato così in vista del big match

Marco Astori Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 09:46)

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Libero, Gigi Di Biagio, doppio ex di Roma e Inter, ha parlato così in vista del big match di domani: «Scudetto? Vedo tutto molto livellato, non ci sono squadre favorite. Certo Napoli e Inter sono le più forti ma per me anche Milan e Juventus navigano bene».

E la Roma?

«È la vera mina vagante del campionato, il mercato non è stato completo e le manca ancora qualcosa per lo scudetto, ma se tiene botta fino a gennaio... A quel punto le cose potrebbero anche cambiare».

Lei ha giocato 4 anni in giallorosso e 4 in nerazzurro: sabato c’è Roma-Inter...

«Otto anni meravigliosi, mi hanno amato tantissimo da una parte e dall’altra».

La guarderà?

«Sicuramente, anche se non sarò allo stadio perché già sabato sarò fuori Roma per seguire la partita di mio figlio che quest’anno gioca per la Paganese».

L’Inter ha puntato su Chivu. Le piace come scelta?

«L’errore lo commette chi reputa Cristian una novità. Intanto so per certo che gran lavoro ha fatto a Parma e poi bisogna considerare che conosce tutti gli angoli di Appiano».

Mi sembra di capire che scommette sudi lui.

«Sì, ci scommetto perché ha un’intelligenza fuori dal comune e una grande personalità.

Poi come sempre conteranno i risultati, ma quello è un altro discorso».

Che partita sarà Roma-Inter?

«Io mi aspetto una gara molto aperta. Gasperini e Chivu hanno una cosa in comune, entrambi hanno ereditato due basi molto forti, quelle di Ranieri e Inzaghi. Siamo a inizio campionato ma dovesse vincere la Roma, diciamo che la città non la vivrebbe con indifferenza e so che clima inizierebbe a crearsi attorno alla squadra».

Chi sarà decisivo?

«Uscendo dai soliti noti dico che il centrocampo può essere decisivo: perla Roma vedo Cristante e Pellegrini, per l’Inter dico Barella... Ma occhio a Frattesi che quest’anno non ha ancora segnato...».