Di Biagio: “Inzaghi? L’ho sentito in questi giorni e l’ho visto molto sereno....

Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato di Simone Inzaghi
Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato di Simone Inzaghi che al debutto in Saudi League ha vinto con il suo Al Hilal per 2-0 contro l'Al Harbi.

"L'ho sentito in questi gironi e l'ho anche visto. L'ho visto molto sereno, tranquillo, rilassato, anche perché la lingua lo aiuta fino a un certo punto. La squadra ha giocato un buon calcio. Qualcosa di diverso ha fatto, ha cambiato leggermente il modulo. Ho visto una buonissima squadra, un Simone tranquillo, sereno. Speriamo possa far bene perché facciamo tutti il tifo per lui".

