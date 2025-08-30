Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato di Simone Inzaghi che al debutto in Saudi League ha vinto con il suo Al Hilal per 2-0 contro l'Al Harbi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Biagio: “Inzaghi? L’ho sentito in questi giorni e l’ho visto molto sereno. La lingua…”
ultimora
Di Biagio: “Inzaghi? L’ho sentito in questi giorni e l’ho visto molto sereno. La lingua…”
Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato di Simone Inzaghi
"L'ho sentito in questi gironi e l'ho anche visto. L'ho visto molto sereno, tranquillo, rilassato, anche perché la lingua lo aiuta fino a un certo punto. La squadra ha giocato un buon calcio. Qualcosa di diverso ha fatto, ha cambiato leggermente il modulo. Ho visto una buonissima squadra, un Simone tranquillo, sereno. Speriamo possa far bene perché facciamo tutti il tifo per lui".
(SportItalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA