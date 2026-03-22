L'ex attaccante ha criticato duramente il centrocampista dell'Inter, protagonista in negativo sul gol della Fiorentina

Fabio Alampi Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 00:04)

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il pareggio ottenuto dall'Inter sul campo della Fiorentina: "C'è un mix, in passato poteva sembrare presuntuosa perchè più bravi. Qui invece è un mix di paura di non farcela. Credo che la botta con il Bodo sia stata grande, come la finale di Champions. È tre settimane che non gioca la coppa, non ci sono scuse, si allena settimanalmente. Non siamo a fine stagione, non siamo a 55-60 partite. Credo che sia molto di più l'aspetto mentale, hanno veramente paura che si possa riproporre questo incubo. Poi, oltre al Milan, ritorna anche il Napoli: è tutto in ballo.

Questo potrebbe dare ulteriore pressione a una squadra che è in difficoltà negli elementi cardine: Dimarco, Thuram che continua a camminare, ci sono dei momenti in cui non si capisce perchè è così svuotato, e Barella che fa un errore che a 8 giornate dalla fine è gravissimo, vuol dire non capire i momenti. La palla la mando 20 metri lontana. Ma che tocchetto è? Non gliela do comoda al compagno come se stessimo facendo la partita di allenamento. Sulla fascia va bene, ma al limite dell'area di rigore... Il mix terribile è: voglio fare vedere che ho personalità, ma ho pure paura, e la palla non arriva. A inizio stagione magari ti viene, ma in questi momenti devi essere Iniesta per farlo".

"Avevamo detto di Inzaghi, questi veramente arrivavano fino alla fine. Qui è così da 3 settimane: tutti hanno avuto uno scadimento? Lo stesso Akanji è nel vortice di tutti. Nel primo tempo sei stanco se ti sfila uno davanti a 4 metri? È una questione mentale. Akanji, a livello di possesso e personalità va bene per quello che vuole fare l'Inter, ma a livello di difesa individuale, al City ne ha combinate tante, anche in finale contro l'Inter. È uno distratto, se poi la squadra non va bene e deve prendersi responsabilità rischi, ma non è un attacco ad Akanji. Le mancanze in attacco? Poi entra Bonny che sembra un bambino, e lo è. Quando entra e la squadra va bene diventa il Thuram di un anno fa, va bene tutto: è quando tocca a te che il ragazzo deve crescere. Una sterzata, un'ammonizione, togli certezze agli avversari, una spizzata...".

"Anche la Fiorentina ha giocato giovedì in Europa, sono le motivazioni che sono diverse. Gli atteggiamenti diventano importanti: la gestione non deve essere leggera. Quando Chivu diceva basta certi atteggiamenti, evidentemente non è riuscito a entrare nella testa di certi giocatori. Un giocatore come Barella è fatto e finito, non migliorerà da quel punto di vista. Ma pure Dimarco, aveva contro Parisi non Olise. Arretra arretra, arretra, arretra e alla fine è quasi gol con cross e Kean in spaccata. Ma non deve indietreggiare lì, Parisi non ha mica sterzate pericolose".