Stramaccioni: “Io apro una tema nell’Inter: questo giocatore per me è in uscita”

Bocciatura totale per il giocatore, come sottolineato da Andrea Stramaccioni durante la telecronaca di Inter-Milan
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Niente da fare per Luis Henrique: Chivu gli ha preferito prima Carlos Augusto a destra per poi nel finale far entrare addirittura Diouf.

Bocciatura totale per il brasiliano, come sottolineato da Andrea Stramaccioni durante la telecronaca di Inter-Milan.

"Diouf è entrato bene ma io apro un tema: Luis Henrique se non entra nemmeno per fare l'ala destra.. E' in uscita eh", le sue parole.

