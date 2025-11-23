Niente da fare per Luis Henrique: Chivu gli ha preferito prima Carlos Augusto a destra per poi nel finale far entrare addirittura Diouf.
Stramaccioni: "Io apro una tema nell'Inter: questo giocatore per me è in uscita"
Stramaccioni: “Io apro una tema nell’Inter: questo giocatore per me è in uscita”
Bocciatura totale per il giocatore, come sottolineato da Andrea Stramaccioni durante la telecronaca di Inter-Milan
"Diouf è entrato bene ma io apro un tema: Luis Henrique se non entra nemmeno per fare l'ala destra.. E' in uscita eh", le sue parole.
