Di Canio: “Inter deve riprendersi da scudetto, sono stati co…oni. Ho contato quante volte Barella…”

"Chivu dovrà fare un grande lavoro sulle motivazioni. L'Inter aveva fatto partite di sacrificio, lotta e governo, questo era mancato nel campionato. Il lavoro psicologico va fatto anche coi dettagli: ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Non è che siccome è Barella e uno status tu puoi accettare questo. Parlo di Barella perché deve fare la differenza. Ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Anche Bastoni è un po' svuotato, ha sbagliato tanti appoggi. Chivu dovrà fare lavoro psicologico e anche attitudinale. L'Inter non deve dimenticare la mazzata di Champions, non c'è nulla da recriminare in una finale finita così. Loro devono riprendersi da come hanno perso il campionato, devono dirsi quanto sono stati coglioni e se lo saranno sicuramente detto perché sono grandi giocatori.