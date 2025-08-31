L'ex attaccante Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, ha parlato della sconfitta dell'Inter di Chivu a San Siro contro l'Udinese
Di Canio: “Inter deve riprendersi da scudetto, sono stati co…oni. Ho contato quante volte Barella…”
"Chivu dovrà fare un grande lavoro sulle motivazioni. L'Inter aveva fatto partite di sacrificio, lotta e governo, questo era mancato nel campionato. Il lavoro psicologico va fatto anche coi dettagli: ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Non è che siccome è Barella e uno status tu puoi accettare questo. Parlo di Barella perché deve fare la differenza. Ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Anche Bastoni è un po' svuotato, ha sbagliato tanti appoggi. Chivu dovrà fare lavoro psicologico e anche attitudinale. L'Inter non deve dimenticare la mazzata di Champions, non c'è nulla da recriminare in una finale finita così. Loro devono riprendersi da come hanno perso il campionato, devono dirsi quanto sono stati coglioni e se lo saranno sicuramente detto perché sono grandi giocatori.
Nello spogliatoio mica si dicono sciocchini, si dicono che sono stati coglioni e siccome sono giocatori veri lo hanno fatto. Anche oggi sull'1-0 faccio il metro in più. Acerbi oggi in grande difficoltà. L'Inter quando vinceva dominava, Inzahgi ha fatto diventare un 3-5-2 conservativo in qualcosa di diverso. Ma non era all'altezza di vincere 4 campionati? Almeno 2. Ha fatto il massimo in campionato? Non è che non possiamo dire che Inzaghi faceva cambio su cambio, anche l'ultima con la Lazio, fai il pullman come Nereo Rocco e ti porti a casa il campionato. In campionato l'Inter e Inzaghi avrebbero potuto fare qualcosa di diverso, non l'ha fatto ma poteva vincere altri due campionati. Nell'ultimo ha sbagliato alcune cose. Chivu vediamo quello che fa.
