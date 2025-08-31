"Lautaro e Thuram nel primo tempo mi sono anche piaciuti. Poi ho visto che Lautaro nel secondo tempo invece si è innervosito per la gestione di gara di Marchetti, per alcune letture dell’arbitro sulla fisicità utilizzata dai giocatori dell’Udinese nel corso della gara.

Pio Esposito nell’Inter ci può stare alla grande, sono contento per la sua convocazione in Nazionale, non era una gara facile per lui. 4-2-4? Una cosa è il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 ed è una soluzione, questo 4-2-4 penso fosse un arrembaggio, una mossa alla Mourinho".