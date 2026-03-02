La sentenza di Pedullà è piuttosto netta: lo scudetto è ormai assegnato all'Inter. Il giornalista, sul suo canale YouTube, ha parlato così

"Lo scudetto è assegnato. Al netto della vittoria del Milan, che fa il paio con quella del Napoli, è triste pensare che al 1° di marzo tutto sia già definito. Ieri l'Inter ha fatto quello che era ampiamente pronosticabile, ha disposto in lungo e in largo del Genoa e ha sbloccato la partita con un gol di uno dei primi tre al mondo nel suo ruolo, Dimarco".