Di Canio: “Inter, sconfitta meritata: l’1-1 è una papera di Sommer. Ma i big…”

"Io andrei sui singoli, quelli che devono avere l'esperienza. Detto tutto sul Sassuolo che è una squadra terribile. L'1-1 è una papera di Sommer, poi sono mancati i singoli, Barella, Mkhitaryan, Lautaro. Oggi l'Inter ha meritato di perdere, è sembrata una di quelle partite perse l'anno scorso. Di 12, ne hanno perso 8/9 così. L'Inter ha avuto mezz'ora di tempo per recuperare, io vado al manicomio, ci sono anche 5 cambi, non accetto che si parli di stanchezza dopo 6 partite in campionato più 1 di Coppa. Con 5 cambi e col turnover. Non è stanchezza, è non capacità. E poi non è che se cali di intensità devi perderla la partita, puoi anche provare a pareggiarla. Non dico che Sommer non è un bravo portiere ma è una papera"