L’Inter porta a casa i tre punti contro il Kairat, ma la prestazione non convince del tutto. A commentare il momento nerazzurro, negli studi di Sky Sport, è stato Paolo Di Canio, che si è soffermato sulle dichiarazioni di Cristian Chivu nel postpartita.
Di Canio: “Inter senza fame e Chivu lo vede. Mi piace tantissimo perché parla uno che…”
“Le parole di Chivu sono di una persona seria che ha vinto il Triplete — ha detto Di Canio — è abituato a questi livelli qui. Lui conosce la fame di vittoria che serve ogni giorno, e oggi non la sta vedendo”.
L’ex attaccante ha poi aggiunto: “Mi piace tantissimo la comunicazione di Chivu. È diretta, onesta, e tocca il punto giusto: questa fame deve arrivare, qualcuno deve trasmetterla. Perché poi vai a Verona e rischi di allontanarti dalla vetta”.
Un richiamo forte, quello di Chivu, che secondo Di Canio fotografa bene il momento dell’Inter: risultati che arrivano, ma intensità e cattiveria non sempre all’altezza.
"Contro il Kairat" - aggiunte Di Canio - "rischi di impiccarti una partita quando arrivano le 4 difficili contro Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia"
Parole che suonano come un monito per la squadra, chiamata a ritrovare quella mentalità da “Triplete” che Chivu conosce bene.
