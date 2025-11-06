L’Inter porta a casa i tre punti contro il Kairat, ma la prestazione non convince del tutto. A commentare il momento nerazzurro, negli studi di Sky Sport, è stato Paolo Di Canio, che si è soffermato sulle dichiarazioni di Cristian Chivu nel postpartita.

“Le parole di Chivu sono di una persona seria che ha vinto il Triplete — ha detto Di Canio — è abituato a questi livelli qui. Lui conosce la fame di vittoria che serve ogni giorno, e oggi non la sta vedendo”.