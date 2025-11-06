Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, non ha risparmiato pesanti critiche a Cristiano Giuntoli per l'acquisto di Teun Koopmeiners

Marco Astori Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 13:02)

In prima pagina sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, non ha risparmiato pesanti critiche a Cristiano Giuntoli per l'acquisto di Teun Koopmeiners a 60 milioni l'anno scorso: "E adesso chi lo spiega a Giuntoli che l’anno scorso pagò 60 milioni un terzino con licenza di uccidere e non il centrocampista di livello internazionale che aveva promesso a Motta?

D’accordo, uno che è stato capace di segnare 35 goal nell'AZ Alkmaar e 26 nell’Atalanta, ma pur sempre un terzino. E perché il vecchio Teun ha aspettato 27 anni prima di chiarire al mondo che lui a centrocampo non ama giocare e che non aveva alcuna intenzione di sostituire Conceicao dietro la prima punta?

Sappiamo finalmente perché Elkann si è liberato di Giuntoli: aveva, sì, assolto il mandato della proprietà spazzando via tutto ciò che riportava ad Andrea Agnelli. Ma pagare 60 milioni un terzino terzino, soprattutto con questi chiari di luna, è inaccettabile".