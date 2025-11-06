Dopo la vittoria con il Kairat in Champions League, l'Inter inizia da oggi a preparare la sfida di domenica sera contro la Lazio. Nella gara di ieri sono arrivati buoni segnali da Marcus Thuram, sceso in campo per uno spezzone finale dopo l'infortunio.
Sky – Inter, buoni segnali da Thuram. Si va verso questa coppia con la Lazo
Dopo la vittoria con il Kairat in Champions League, l'Inter inizia da oggi a preparare la sfida di domenica sera contro la Lazio
Come riporta Sky Sport, "Thuram sta abbastanza bene, avendo risparmiato per un tempo Lautaro si pensa che possa essere questa la coppia che dobbiamo aspettarci domenica sera contro la Lazio".
