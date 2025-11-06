FC Inter 1908
Dopo la vittoria con il Kairat in Champions League, l'Inter inizia da oggi a preparare la sfida di domenica sera contro la Lazio
Andrea Della Sala 

Dopo la vittoria con il Kairat in Champions League, l'Inter inizia da oggi a preparare la sfida di domenica sera contro la Lazio. Nella gara di ieri sono arrivati buoni segnali da Marcus Thuram, sceso in campo per uno spezzone finale dopo l'infortunio.

Come riporta Sky Sport, "Thuram sta abbastanza bene, avendo risparmiato per un tempo Lautaro si pensa che possa essere questa la coppia che dobbiamo aspettarci domenica sera contro la Lazio". 

