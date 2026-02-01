FCIN1908 / Petardo Cremonese-Inter, individuato il responsabile: i dettagli

Beppe Marotta ha condannato quanto accaduto in Cremonese-Inter, con queste parole a Sky: "Gesto insulso, una situazione che non ho mai vissuto in tanti anni di carriera. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine".
Come appreso da FCIN1908.it, l'Inter in tal senso dovrebbe già aver individuato il responsabile dei fatti di Cremona.
Non apparterebbe alla Curva ma ad un club. Potrebbe essere arrestato in serata se accertata colpevolezza.
